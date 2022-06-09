عائلة سيدة سريلانكية توفيت في إحدى منشآت مكتب الهجرة اليابانية تطالب بالحقيقة

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ناغويا - (جيجي برس) - دعت شقيقتان صغيرتان لامرأة سريلانكية توفيت العام الماضي في مرفق احتجاز في ناغويا بمحافظة أيتشي بوسط اليابان، يوم الأربعاء السلطات القضائية إلى الكشف الكامل عن ملابسات وفاتها.

قدم الطلب في محكمة ناغويا الجزئية خلال الجلسة الأولى لدعوى قضائية تطالب فيها أسرة ويشما ساندامالي، التي توفيت في مارس/ آذار 2021 عن عمر 33 عامًا الحكومة اليابانية بدفع إجمالي 156 مليون ين كتعويض.

ادعى المدعون أن سلطات الهجرة اليابانية احتجزت ويشما بشكل غير قانوني وفشلت في توفير العلاج الطبي اللازم لها. طلبت الحكومة من المحكمة رفض مطالبة المدعين.

النقطة المحورية في الدعوى هي العلاقة السببية بين تصرفات سلطات الهجرة وموت ويشما.

طلب المدعون من المحكمة إصدار أمر للحكومة بتقديم لقطات كاميرا مراقبة لاحتجاز ويشما ونتائج الفحص القضائي لها.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)