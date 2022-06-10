إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 9 ملايين منذ بدء الجائحة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أبلغت اليابان عن 16813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مما رفع العدد الإجمالي منذ تفشي فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من تسعة ملايين.

تم الإبلاغ عن 23 حالة وفاة جديدة خلال اليوم، بينما انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بواقع اثنين من يوم الأربعاء إلى 77 حالة.

بلغ عدد الإصابات الجديدة في طوكيو 1876 حالة، مسجلاً انخفاضًا قدره 459 عن الأسبوع السابق واليوم السابع والعشرين على التوالي من التراجع الأسبوعي.

تم تأكيد أربع وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية.

وتراجع متوسط ​​الإصابات الجديدة لسبعة أيام بنسبة 21.7٪ عن الأسبوع السابق إلى 1770 في طوكيو. انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بموجب معايير العاصمة بواحد من الأربعاء إلى اثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)