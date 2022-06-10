اليابان ترفع جزئيًا الحظر المفروض على دخول السياح الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - رفعت الحكومة اليابانية يوم الجمعة جزئيًا الحظر المفروض على دخول السياح الأجانب، والذي تم تنفيذه بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

أعيد فتح الحدود أمام المشاركين في جولات جماعية من البلدان ذات مخاطر الإصابة المنخفضة، بعد انقطاع دام حوالي عامين. تبدأ الإجراءات مثل إصدار التأشيرة في نفس اليوم.

من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من السياح إلى اليابان الأسبوع المقبل.

بينما لا تزال هناك مخاوف في اليابان من أن الفيروس قد يأتي من الخارج، قررت الحكومة إعادة فتح الباب لتعزيز الأنشطة الاقتصادية مع تحسن حالات الإصابة في الداخل والخارج.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن ”تقارير وسائل الإعلام تشير إلى وجود تحفظات كثيرة“. ونأمل أن تنتعش اقتصادات المنطقة”.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)