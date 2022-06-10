سفينة تابعة للبحرية الروسية تمر عبر مضيق تسوغارو

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية إن سفينة استخبارات تابعة للبحرية الروسية أبحرت عبر مضيق تسوغارو بين جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان ومحافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وهي رابع رحلة من نوعها لسفينة حربية روسية.

على الرغم من عدم وجود مشاكل قانونية مع السفن الأجنبية التي تمر عبر مضيق تسوغارو، وهو مضيق دولي، فإن الوزارة اليابانية تقوم حاليًا بتحليل الحدث الأخير حيث شوهدت البحرية الروسية تعمل في المنطقة مؤخرًا بشكل متكرر.

وفقا للوزارة، رصدت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية سفينة استخبارات من طراز بلزام تبحر على بعد 90 كيلومترا جنوب-جنوب غرب جزيرة أوكوشيري في هوكايدو في حوالي الساعة الخامسة من صباح الخميس (8 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش).

ثم شرعت السفينة في المرور عبر مضيق تسوغارو متجهة شرقا.

يوم الثلاثاء، شوهدت السفينة الاستخباراتية وهي تتجه غربًا عبر مضيق الصويا بين كيب سويا في هوكايدو وجزيرة سخالين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)