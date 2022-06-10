العثور على أحماض أمينية في عينات تربة الكويكب ريوغو

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طوكيو- (جيجي برس) - قال فريق من الباحثين إن عينات الرمل والحجر التي تم إحضارها إلى الأرض من كويكب ريوغو عام 2020 بواسطة المسبار هايابوسا 2 الياباني تحتوي على أحماض أمينية.

وقال الفريق الذي يضم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وجامعة أوكاياما إنه تم العثور على 23 نوعًا من الأحماض الأمينية في العينات.

ونشرت نتائج تحليل العينات يوم الجمعة في معاملات أكاديمية اليابان.

ويذكر أن الأحماض الأمينية اكتشفت حتى الآن في النيازك التي عثر عليها على الأرض. ولكن بما أن هذه النيازك على اتصال دائم مع سطح الأرض، فلا يمكن استبعاد أن الأحماض الأمينية دخلت فيها بعد السقوط. وقد تدعم العينات المأخوذة من ريوغو، النظرية القائلة بأن النيازك، التي طارت فوق كوكب الأرض خلال فترة تبريدها، أعادت لها الأحماض الأمينية.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الأحماض الأمينية من عينة تم جلبها من خارج الأرض. يدعم هذا الاكتشاف نظرية مفادها أن أصل الحياة على الأرض جاء من الفضاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)