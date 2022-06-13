نظارات ذكية تساعد الصم على الاستمتاع بالسينما في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تساعد النظارات التي تعرض ترجمات الفيلم والنصوص التي تصف المشاهد والمؤثرات الصوتية على العدسات ضعاف السمع على الاستمتاع بوقتهم في الأفلام في اليابان.

”نأمل أن توفر النظارات فرصة للجميع للاستمتاع بمشاهدة الأفلام“، هذا ما قاله مسؤول في منظمة غير ربحية التي تقوم بعمل الترجمات وتعمل على الدعاية للنظارات.

يحتاج مستخدمو النظارات أولاً إلى تنزيل تطبيق هاتف ذكي مخصص لبيانات حول ترجمات الفيلم الذي سيشاهدونه، ثم يقومون بتوصيل النظارات بهواتفهم الذكية.

يلتقط مرفق ميكروفون صغير أصوات الأفلام. يتم عرض الترجمات المصاحبة لمشهد الفيلم على عدسات النظارات.

أطلقت المنظمة ومقرها طوكيو مشروعًا لإعارة نظارات الترجمة لدور السينما في جميع أنحاء اليابان في يناير/ كانون الثاني 2020. النظارات متاحة في 85 دورًا للسينما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)