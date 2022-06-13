الحكومة اليابانية وبنك اليابان يحذران من الهبوط السريع للين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعربت الحكومة اليابانية وبنك اليابان في بيان صدر يوم الجمعة، عن قلقهما المشترك بشأن الضعف السريع الأخير للين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما كثف تحذيرهما من انخفاض الين.

وصدر البيان بعد اجتماع لمسؤولين من وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بيان بعد هذا الاجتماع الثلاثي.

وتعهدوا في البيان بالتواصل عن كثب مع سلطات العملات الأجنبية واتخاذ الخطوات المناسبة إذا لزم الأمر.

وحول تدخل محتمل في سوق العملات من جانب اليابان ، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، للصحفيين بعد حضور اجتماع اليوم أن البلاد ”ستتخذ إجراءات مرنة مع وضع خيارات مختلفة في الاعتبار“.

في الوقت نفسه، قال كاندا: ”لا أستطيع أن أعرف ما إذا كنا في مثل هذا الوضع الآن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)