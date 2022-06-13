اليابان تأمل في قيادة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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طوكيو- (جيجي برس) - انتخبت اليابان كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعتزم قيادة هيئة الأمم المتحدة لمناقشة القضايا العالقة المتعلقة بكوريا الشمالية، وخاصة اختطاف بيونغ يانغ لمواطنين يابانيين ونزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لمسؤوليين حكوميون يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي في نفس اليوم، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن اليابان مصممة على ”العمل على الحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه على أساس سيادة القانون“.

كما أشار إلى أن البلاد تهدف إلى بناء سجل حافل كعضو غير دائم لتعزيز إصلاح المجلس، الذي أصبح غير فعال بسبب الانقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين. على سبيل المثال، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن المدعوم على نطاق واسع والذي يدين غزوها لأوكرانيا، وامتنعت الصين عن التصويت. تم رفض قرار لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية من قبل العضوين الدائمين.

وقال ماتسونو إن اليابان تأمل في الفوز بمقعد دائم في المجلس من خلال الإصلاح.

تم تسمية البلاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية عشرة. خلال فترة السنتين السابقة كعضو غير دائم حتى عام 2018، دفعت اليابان من أجل اعتماد قرار لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية ردًا على التجارب النووية والصاروخية لهذه الدولة الواقعة في شرق آسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)