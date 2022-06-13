اليابان تحظر تصدير 146 سلعة إلى روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت الحكومة اليابانية، الجمعة، إنها ستحظر تصدير 146 سلعة بما في ذلك الشاحنات، إلى روسيا كعقوبات اقتصادية إضافية بسبب عدوانها المستمر في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران.

اختارت اليابان 146 عنصرًا، بما في ذلك شاحنات قلابة وشاحنات أخرى وجرافات وأخشاب، تماشيًا مع العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا.

وفقًا لوزارة التجارة اليابانية، بلغ إجمالي الصادرات من الـ 146 سلعة إلى روسيا في عام 2021 حوالي 43 مليار ين.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، بما أن الشاحنات والمركبات الأخرى تمثل أكثر من 70 سلعة من الإجمالي، فإن الحظر ”سيؤثر على صناعة الشاحنات اليابانية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)