وزير الدفاع الياباني يحذر من تجاهل بعض القواعد النووية

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سنغافورة- (جيجي برس) - أكد وزير الدفاع الياباني نوبوؤ كيشي اعتقاده يوم السبت بأن التعزيز الكبير لقدرات الدفاع اليابانية سيساعد في مواجهة الإجراءات التي تتخذها بعض الدول النووية التي تتجاهل القواعد.

في خطابه في قمة أمن آسيا، المعروفة أيضًا باسم حوار شانغريلا، الذي بدأ في سنغافورة يوم الجمعة، وضع كيشي روسيا والصين وكوريا الشمالية، وجميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، كدول تتجاهل القواعد.

وفي إشارة إلى جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كبير، قال كيشي إنه متأكد من أن مثل هذه الجهود ”ستكسر إرادة“ أولئك الذين يهدفون إلى تجاهل القواعد.

فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، قال كيشي، ”بالمقاومة الثابتة من الدولة التي تم غزوها وتعاون المجتمع الدولي بأسره، يمكن تقليص زخم الغزو“.

وتابع: ”إذا كان من الممكن جعل دولة تتآمر لغزو دولة أخرى على دراية كافية بهذا الدرس، فمن الآن فصاعدًا، يجب أن نكون قادرين على ردع مثل هذا العدوان في مناطق أخرى من العالم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)