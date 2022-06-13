اليابان ترفع أمر إخلاء جزء من محافظة فوكوشيما

أخبار اليابان

كاتسوراو، محافظة فوكوشيما -(جيجي برس) - رفعت اليابان صباح الأحد أمر إخلاء جزء من منطقة في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، كان ساري المفعول منذ الكارثة النووية في مارس/ آذار 2011.

أصبحت المنطقة الواقعة في حي نويوكي بقرية كاتسوراو، والتي تم تحديدها كقاعدة محددة لإعادة الإعمار والتنشيط، أول منطقة فيما يسمى بالمنطقة التي يصعب العودة إليها والتي يمكن أن تستضيف سكانًا دائمين مرة أخرى.

سيسمح رفع أمر الإخلاء للسكان بالعيش في المنطقة دون إخطار السلطات.

في الساعة 8 صباحًا (11 مساءً يوم السبت بتوقيت غرينتش)، تمت إزالة حواجز الطرق التي أقيمت في 36 موقعًا في المنطقة ورفعت قيود الدخول.

وقال هيروشي شينوكي رئيس بلدية كاتسوراو ”هذه هي البداية“. أنا متأكد من أن السكان لديهم مخاوف وطلبات. أريد إجراء محادثات معهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)