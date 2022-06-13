وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقول إنه مستعد للحوار مع اليابان

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سنغافورة- (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب في خطاب ألقاه في قمة الأمن الآسيوي في سنغافورة يوم الأحد أن سيؤول مستعدة لإجراء حوار صادق مع اليابان لحل القضايا الثنائية العالقة.

تدهورت العلاقات بين سلطات الدفاع اليابانية والكورية الجنوبية بعد أن وجهت سفينة حربية كورية جنوبية رادارها نحو طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتطرق لي في الخطاب أيضا إلى استعدادات كوريا الشمالية لتجربتها النووية السابعة، مشيرا إلى التهديد المتزايد للصواريخ النووية. وشدد لي على أهمية التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبين طوكيو وسيؤول، وقال إنه على الرغم من استمرار وجود العديد من القضايا العالقة بين اليابان وكوريا الجنوبية، فإن سيؤول ستعمل على إيجاد أفضل السبل لتحقيق حلول معقولة.

يوم السبت، انضم لي إلى الاجتماع الشخصي الأول لوزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. واتفق الوزراء الثلاثة على إجراء تدريبات إنذار وبحث وتتبع صاروخية ثلاثية، ردًا على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، وبذل جهود لإعادة بناء علاقات الثقة بين سلطات الدفاع اليابانية والكورية الجنوبية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)