اليابان تقر مشروع قانون لتشديد عقوبات التشهير

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - سنت اليابان يوم الاثنين مشروع قانون لتشديد العقوبات على التشهير، بهدف منع إساءة الاستخدام عبر الإنترنت بشكل أفضل.

وافق كجلس الشيوخ في جلسة عامة على مشروع قانون لمراجعة قانون العقوبات بأغلبية الأصوات بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو.

سوف يدخل التعديل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا الصيف. أقر مشروع القانون مجلس النواب الشهر الماضي.

تمت صيااغة مشروع القانون بعد أن انتحرت المصارعة المحترفة هانا كيمورا، التي تعرضت للتنمر عبر الإنترنت، في عام 2020 عن عمر يناهز 22 عامًا.

سيعرض التعديل عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد مع العمل أو بدونه وغرامة تصل إلى 300 ألف ين كعقوبات قانونية لجريمة التشهير. في الوقت الحاضر، يعتبر الحبس الجنائي قصير الأمد وغرامة صغيرة أقل من 10000 ين هي العقوبات القانونية الوحيدة للجريمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)