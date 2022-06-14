مطالبة نائب برلماني بالحزب الحاكم في اليابان بالاستقالة بعد فضيحة أخلاقية

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طوكيو- (جيجي برس) - حثت كتلة لها وزنها في الحزب الليبرالي الديمقراطي عضو مجلس النواب تاكيرو يوشيكاوا يوم الاثنين على التنازل عن مقعده البرلماني، بعد استقالته من الحزب الحاكم الياباني الأسبوع الماضي بسبب فضيحة.

قال هيروشيغي سيكو، الأمين العام للحزب في مجلس الشيوخ، في اجتماع عام لنواب الحزب الليبرالي الدميقراطي في مجلس الشيوخ: ”سأحث يوشيكاوا على الاستقالة من منصبه كمشرع“.

في الانتخابات العامة لمجلس النواب التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حصل يوشيكاوا على مقعد التمثيل النسبي للحزب الليبرالي الديمقراطي عن كتلة طوكاي في وسط اليابان بعد هزيمته في دائرة انتخابية ذات مقعد واحد في محافظة شيزوؤكا.

وقال سيكو ”جعلناه يغادر الحزب الليبرالي بسرعة“، مشيرًا إلى أن مقعد التمثيل النسبي الممنوح له يخص الحزب. تم قبول استقالة يوشيكاوا من الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الجمعة.

وفقًا لمجلة شونكان بوست الأسبوعية اليابانية، تناول يوشيكاوا العشاء الشهر الماضي مع طالبة جامعية، 18 عامًا، تحت السن المسموح فيه بتناول المشروبات الكحولية، وقدم لها الكحول ودفع لها 40 ألف ين نقدًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)