【فيديو】تعرف على التصميم الداخلي لزنزانة أحد السجون اليابانية

أخبار اليابان

هذا ما يبدو عليه داخل مركز احتجاز جديد في مدينة كوماموتو جنوب غرب اليابان. غرفة مفروشة بالحصير الياباني ”تاتامي“ مع الفرشة أو السرير الأرضي التقليدي الذي ينام عليه اليابانيون ”فوتون“ وطاولة توضع عليها غلاية ورف صغير وحوض صغير ومرحاض. واحتراماً لخصوصية السجناء، تم زيادة عدد الزنزانات من 46 إلى 95، وهناك أيضاً بعض الزنازين المشتركة. يظهر الفيديو أيضًا الحمامات الجديدة وغرفة الزيارة. يحتوي هذا الميكروفون على سماعات في نفس الوقت، والذي يعتبر من وجهة النظر الصحية أقل خطورة من الثقوب المعتادة في الزجاج.

تم ”نقل“ مركز الاعتقال هذا وإعادة تطويره على أرض سجن كوماموتو بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى القديم بعد سلسلة الزلازل المميتة التي ضربت المنطقة في أبريل/ نيسان 2016. بدأ العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وانتهى في أبريل/ نيسان الماضي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)

تم تحسين البيئة العامة للسجن لتقليل مخاطر حدوث مشاكل بين السجناء.