تقرير حكومي.. الرجال الذين يعملون عن بعد يقومون بالمزيد من الأعباء المنزلية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهر مسح حكومي يوم الثلاثاء أن الأزواج في اليابان، وخاصة أولئك الذين يعملون من المنزل، يضطلعون بمزيد من الواجبات الأسرية، مثل تربية الأطفال، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في البلاد.

في الاستطلاع، حللت الحكومة كيف غيّر الوباء تقاسم الأدوار بين الأزواج والزوجات مع الأطفال فيما يتعلق بمهام الأسرة وتربية الأطفال. تم تضمين نتائج الاستطلاع في التقرير الحكومي لعام 2022 بشأن تدابير التعامل مع معدل المواليد المنخفض في البلاد، والذي تم تبنيه في اجتماع مجلس الوزراء.

وقال التقرير السنوي إن انتشار العمل عن بعد منذ بداية الوباء قد أتاح فرصة لإعادة النظر في كيفية تقسيم المسؤوليات المنزلية بين أفراد الأسرة. تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من أبريل إلى مايو/ أيار 2021 على 2065 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وفقًا للمسح، قال ما يصل إلى 36.8٪ من الأزواج والزوجات الذين يعملون عن بعد والذين يعمل أزواجهم عن بُعد إن أدوار الأزواج فقط زادت بعد تفشي الفيروس. واستقرت النسبة عند 15.8٪ بين الأزواج الذين لم تتغير أساليب عملهم بعد انتشار فيروس كورونا.

عند سؤالهم عن الوضع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، قبل بدء الجائحة، قال أكثر من 50٪ من جميع المستجيبين أنه لا يوجد تغيير في مشاركة الأدوار المتعلقة بالعمل المنزلي وتربية الأطفال بينما قال حوالي 20٪ أن الأزواج فقط شهدوا زيادات في أدوارهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)