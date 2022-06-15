اليابان تضع خارطة طريق لجعل حياة الأجانب في البلاد أسهل

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وضعت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء خارطة طريق مدتها خمس سنوات حتى السنة المالية 2026 تدعو إلى اتخاذ تدابير لجعل الحياة في البلاد أكثر ملاءمة للأجانب.

تتضمن خارطة الطريق، التي تم تبنيها في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء ذوي الصلة، خطة لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لإنشاء نظام شهادة لمعلم اللغة اليابانية بحلول نهاية السنة المالية 2026 بالنظر إلى أن الفرص المتاحة للأجانب لتعلم اللغة اليابانية ضرورية للحياة في الدولة محدودة.

بموجب خارطة الطريق، ستهدف الحكومة إلى البدء في إصدار بطاقة جديدة للأجانب في السنة المالية 2025 تجمع بين وظائف بطاقة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية.

ستعمل الحكومة أيضًا على إرسال المعلومات بشكل استباقي إلى الأجانب في حالة الطوارئ، مثل جائحة فيروس كورونا الجديد المستمرة، جزئيًا عبر موقع Mynaportal الإلكتروني لحاملي بطاقات الهوية الوطنية ”ماي نمبر“.

تم وضع خارطة الطريق بناءً على اقتراح تم تقديمه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا من قبل لجنة خبراء حكومية لمناقشة سبل تحقيق مجتمع شامل حيث يمكن للأجانب الذين يعيشون في اليابان لعب أدوار نشطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)