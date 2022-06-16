تويودا.. رئيس شركة تويوتا يريد أن يجسد خليفته روح الشركة

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تويوتا، محافظة آيتشي (جيجي برس) - قال رئيس تويوتا موتور يوم الأربعاء إنه يريد أن يكون خليفته شخصًا يجسد روح شركة صناعة السيارات اليابانية.

قال في اجتماع عام لمساهمي تويوتا عقد في المقر الرئيسي للشركة في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي، إن الرئيس القادم للشركة سيحتاج إلى ”فكر تويوتا وتقنياتها، بما في ذلك فلسفتها وطريقة الإنتاج، بالإضافة إلى السلوك الجيد“.

كان تويودا يرد على سؤال حول من سيكون التالي لتولي قيادة شركة صناعة السيارات الرائدة عالميًا. وأشار إلى أن الشركة تعمل على اختيار الشخص الذي يفضله الجميع ليكون قائد الشركة.

سجلت تويوتا مبيعات جماعية قياسية، وأرباح تشغيلية وصافية للسنة المالية 2021، التي انتهت في مارس/ آذار بفضل انتعاش الطلب على السيارات وتأثير ضعف الين.

وقال تويودا ”بفضل منتجاتنا (الجيدة) يمكننا تحقيق أشياء كثيرة“، مشددًا على الجهود التي بذلها منذ توليه منصبه لتعزيز جودة سيارات تويوتا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)