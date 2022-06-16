بنك اليابان يبدأ عمليات شراء غير محدودة للسندات الحكومية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرى بنك اليابان يوم الأربعاء عملية شراء غير محدودة بسعر فائدة ثابت لسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، مع توسيع نطاق السندات المستهدفة.

جاء التوسع في نطاق سندات الحكومة اليابانية الخاضعة لعمليات العائد الثابت مع انخفاض أسعار السوق لسندات الحكومة اليابانية مع فترة قصيرة نسبيًا حتى تاريخ الاستحقاق، والتي لم يتم تغطيتها من قبل نوع عمليات بنك اليابان، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة ذات الصلة. معدلات.

ظهرت تكهنات بشكل رئيسي بين المستثمرين الأجانب بأن بنك اليابان قد يغير التيسير النقدي الهائل الحالي في وقت تتحرك فيه البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لتشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع التضخم.

أدى هذا إلى بيع سندات الحكومة اليابانية، مما أدى إلى زيادة الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة اليابانية.

عادةً ما تغطي عمليات الشراء غير المحدودة بسعر الفائدة الثابت لبنك اليابان أحدث إصدار وثاني وثالث من إصدارات سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات. يعتبر العائد على أحدث إصدار هو سعر الفائدة طويل الأجل في اليابان. يوم الأربعاء، أضاف البنك المركزي إلى قائمة الشراء السندات الحكومية اليابانية مع أكثر من سبع سنوات حتى تاريخ الاستحقاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)