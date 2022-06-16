اختبار لتحويل الإعلانات إلى نص مكتوب في محطة أوينو بطوكيو

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طوكيو - (مطبعة جيجي) - بدأت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية أو جي آر إيست وآخرون يوم الأربعاء تجربة في محطة أوينو التابعة لمشغل السكك الحديدية في طوكيو لنظام لتحويل إعلانات المحطة وأصوات القطارات إلى كلمات مكتوبة لمساعدة الصم وضعاف السمع.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتم تحويل الأصوات، بما في ذلك أصوات القطار المتحركة، على الفور إلى كلمات وتعبيرات. يعتمد خط وحجم الكلمات المستخدمة في إعلانات المحطة على سياقها ونغمتها. سيعرض النظام أيضًا لغة الإشارة.

مع بقاء النظام مثبتًا حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول، ستجمع الشركات البيانات بهدف وضعها موضع الاستخدام العملي.

النظام مشتق من فكرة قدمها طالب في مدرسة للصم في مدينة كاواساكي بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، خلال ورشة عمل عقدت في المدرسة في يوليو/ تموز من العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)