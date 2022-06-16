التهرب الضريبي في اليابان يسجل انخفاضًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وكالة الضرائب الوطنية يوم الأربعاء إن المبلغ الإجمالي للأموال المتورطة في قضايا التهرب الضريبي التي رفعت بشأنها السلطات الضريبية في جميع أنحاء اليابان شكاوى جنائية في السنة المالية 2021 وصلت إلى أدنى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 1972 المالي.

وانخفض المبلغ بنحو 800 مليون ين عن العام السابق إلى حوالي 6.1 مليار ين، مما أعاد كتابة أدنى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي.

قالت الوكالة إن بدء عمليات التفتيش والتعامل مع حالات التهرب تأثرت بوباء فيروس كورونا.

في السنة المالية 2021، تم تقديم أكثر من 75 شكاوى جنائية للمدعين العامين، بانخفاض ثمانية عن العام السابق، وفقًا للوكالة. ومن الإجمالي استحوذ قطاع البناء على 19 حاتلة، يليه قطاع العقارات بـ 15 حالة.

وصل العدد الإجمالي لقضايا التهرب الضريبي، بما في ذلك تلك التي توقفت فيها السلطات عن تقديم شكاوى جنائية، إلى 103، بانخفاض 10 حالات، لكن المبلغ الإجمالي للأموال المعنية ارتفع بمقدار 1.2 مليار ين إلى حوالي 10.2 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)