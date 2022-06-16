طوكيو تسن نظام شراكة بين الأشخاص من نفس الجنس

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طوكيو- (جيجي برس) - سن مجلس العاصمة في طوكيو مشروع قانون يوم الأربعاء لإدخال نظام يهدف إلى الاعتراف بالشراكات المثلية التي تنطوي على أقليات جنسية على أنها معادلة للأزواج المتزوجين.

يدعو مشروع القانون الخاص بمراجعة قانون حقوق الإنسان الشركات والكيانات الأخرى إلى التعامل مع الشراكات المثلية بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو المثليين على قدم المساواة مع الأزواج، مما يتيح لهم استخدام السكن والحق في زيارة شركائهم في المستشفى.

يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ فى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المؤهلون للنظام هم الشراكات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بدون زواج. يجب أن يكون واحد منهم على الأقل من الأقليات الجنسية التي تعيش في طوكيو أو تنتقل إليها للعمل أو للدراسة.

سيتم تقديم طلبات الحصول على شهادات الشريك من نفس الجنس عبر الإنترنت من حيث المبدأ. ستتضمن الشهادات أسماء الأطفال ضمن الشراكات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)