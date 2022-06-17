رئيس اتحاد الأعمال الياباني يريد إجراء نقاش وطني حول سياسة إزالة الكربون

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكد ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني، يوم الخميس على الحاجة إلى إجراء مناقشات وطنية حول طرق تقاسم التكاليف لتحقيق مجتمع خال من الكربون.

وقال توكورا في كلمة ألقاها في اجتماع نظمه معهد الأبحاث الياباني، التابع لمؤسسة جيجي برس، إن جهود إزالة الكربون ”من المرجح بشدة أن تؤدي إلى أعباء عامة إضافية، مثل ارتفاع تكاليف الكهرباء“.

من المقرر أن تُجبر قطاعات مثل الصلب والسيارات والكيماويات التي لديها ما يقرب من نصف وظائف التصنيع البالغ عددها 5.3 مليون وظيفة على الخضوع لإصلاحات هيكلية لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.

وقال إن ”تأثير الإصلاحات الهيكلية على العمال سيكون هائلاً“، داعياً إياهم إلى مواجهة ما قال إنه حقيقة غير ملائمة.

وقال توكورا إن ”الشركات الجديدة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في جهود إزالة الكربون ستظهر وستخلق فرص عمل جديدة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)