اليابان تعتمد خطة لتشكيل وكالة لمكافحة الأمراض المعدية

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طوكيو- (جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية الجمعة مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تفشي الأمراض المعدية في المستقبل، بما في ذلك إطلاق وكالة جديدة لإدارة الأزمات لتعزيز وظيفتها كمركز تحكم.

تمت المصادقة على الإجراءات في اجتماع مقر الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد. تستعد الحكومة لبدء المناقشات بشكل كامل لوضع التشريعات ذات الصلة.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في الاجتماع إن ”الحكومة ستتخذ إجراءات للتعامل مع الأمراض المعدية بطريقة متكاملة تحت إشراف الوكالة الجديدة في حالة تفشي المرض مع تحسين وظائف الاستجابة في الأوقات العادية“. وأصدر تعليماته للوزراء المعنيين للإسراع في وضع التفاصيل، بما في ذلك التشريع الضروري.

إلى جانب إنشاء وكالة إدارة أزمات الأمراض المعدية في أمانة مجلس الوزراء، سيتم تشكيل قسم جديد في وزارة الصحة لدمج أقسامها الحالية للاستجابة للأمراض المعدية.

أيضًا، سيتم إنشاء مركز أبحاث جديد للأمراض المعدية من خلال دمج المعهد الوطني للأمراض المعدية والمركز الوطني للصحة والطب العالميين ، بهدف إنشاء نسخة يابانية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)