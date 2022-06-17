صمت ضحايا العنف الجنسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح حكومي يوم الجمعة أن نسبة الشباب الذين عانوا من العنف الجنسي ولم يخبروا أحداً بلغت 47.3٪ في اليابان.

حدد المسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء العنف الجنسي بأنه ”ملاحظة أو فعل جنسي غير مرغوب فيه“ تتعرض له الضحية. بلغ عدد المستجيبين الذين قالوا إنهم تعرضوا لمثل هذا السلوك 2040.

عند سؤالهم عن سبب عدم التشاور مع الآخرين قال 36.0٪ إنهم يشعرون بالخجل الشديد مما مروا به لإخبار أي شخص، قال 32.2٪ إنهم يعتقدون أنه ليس خطيرًا بما فيه الكفاية، 28.5٪ قالوا إنهم يعتقدون أنه لا فائدة من الحديث عن الأمر مع الآخرين.

وفقا للمسح، 25.7% كانوا غير متأكدين مع من يجب أن يتشاوروا.

عندما سئلوا عن التغيرات في حياتهم بعد تعرضهم للعنف الجنسي، أجاب 33.3٪ ”لا شيء على وجه الخصوص“، بينما أجاب 21.4٪ ”فقدت الثقة في نفسي“ و ”لا أستطيع النوم في الليل“. 18.9٪، و 17.8٪ قالوا إنهم يخشون مقابلة الجنس الآخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)