تقدم 1300 شخص لدخول اليابان بغرض السياحة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مفوض وكالة السياحة اليابانية كويتشي وادا يوم الجمعة إن حوالي 1300 شخص أكملوا إجراءات التقديم لزيارة اليابان لأغراض السياحة.

وصرح وادا في مؤتمر صحفي بأن عددًا صغيرًا من السياح الأجانب دخلوا اليابان يوم الأربعاء، كأول دفعة من السياح الأجانب إلى البلاد منذ رفع الحظر المفروض على دخول السياح الأجانب جزئيًا في 10 يونيو/ حزيران.

ولم يكشف عن رقم أو جنسية السائحين بالضبط حيث قد يتم التعرف على معلوماتهم الشخصية.

وقال وادا إنه من المقرر أن يدخل أكثر من 300 من بين 1300 متقدم إلى اليابان بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال إن استئناف زيارات السياح الأجانب لليابان سيساعد على توسيع الاستهلاك وتنشيط الاقتصادات الإقليمية. وقال ”سنعمل بجد لزيادة عدد السياح الاجانب“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)