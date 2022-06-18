رئيس وزراء اليابان يزور مصنع تويوتا قبل الانتخابات الوطنية

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تويوتا، آيتشي (جيجي برس) - قام رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة بزيارة إلى مصنع تويوتا موتور في تويوتا بمحافظة آيتشي، قبل الانتخابات الوطنية الشهر المقبل.

يهدف كيشيدا إلى الترويج لجهوده لزيادة الأجور في الزيارة غير المسبوقة إلى تويوتا من قبل رئيس وزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على تفكيره.

ويخشى الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان من أن تكون هذه الخطوة جزءًا من جهود الحزب الحاكم لتقسيم قوى المعارضة.

قال رئيس تويوتا أكيو تويودا لكيشيدا في اجتماعهم في مصنع موتوماتشي ”آمل أن تستمر في دعمنا لأن سبل عيش 5.5 مليون شخص في صناعة السيارات على المحك“.

وحث كيشيدا تويودا على قيادة جهود الاستثمار في البشر. وقال ”يجب على القطاعين العام والخاص التعاون وتحقيق استثمارات جريئة“. كما ناقشا موضوعات من بينها إزالة الكربون.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)