7 سفن تابعة للبحرية الروسية تبحر في المحيط الهادئ قبالة السواحل اليابانية

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طوكيو- (جيجي برس) - أبحرت سبع سفن تابعة للبحرية الروسية بين جزيرتين في سلسلة إيزو اليابانية في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية اليوم الجمعة.

أبحرت السفن التي تضم المدمرات والفرقاطات، في المياه بين جزيرتي سوميسوجيما وتوريشيما في سلسلة إيزو وشاهدتها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وهي تبحر جنوب غرب البلاد بين ليلة الخميس وصباح الجمعة، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة.

ويقول مسؤولو الوزارة إن سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية أكدت يوم الخميس أن السفن الروسية التي تضم مدمرات وفرقاطات، كانت تبحر جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق رأس إينوبو، عقب عملياتها فى المياه جنوب شرق محافظة هوكايدو بأقصى شمال اليابان يوم 9 يونيو/ حزيران. وتراقب قوات الدفاع الذاتى البحرية أنشطتها.

ومن ناحية أخرى، رُصدت تسع سفن تابعة للبحرية الروسية شمال رأس سويا، الواقعة في أقصى شمال هوكايدو، في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة (9 مساء الخميس بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة. ثم أبحرت السفن غربًا في مضيق الصويا بين رأس سويا وجزيرة سخالين الروسية، وأبحرت باتجاه بحر أوخوتسك.

لم تنتهك أي من السفن الحربية الروسية الستة عشر المياه الإقليمية اليابانية أو تتخذ إجراءات خطيرة ضد قوات الدفاع الذاتى البحرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)