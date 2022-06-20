الشرطة اليابانية تستعد لاحتمال ثوران بركان جبل فوجي

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طوكيو- (جيجي برس) - بدأت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في اتخاذ استعدادات كاملة لاحتمال ثوران جبل فوجي، أعلى قمة في البلاد.

قالت مصادر مطلعة إن وكالة الشرطة الوطنية ستشتري أقنعة الغبار لتوزيعها على إدارات الشرطة المحلية، على افتراض أن الرماد البركاني قد يسقط ليس فقط في المناطق القريبة من جبل فوجي ولكن أيضًا في المنطقة الحضرية في حالة حدوث ثوران بركاني.

وقال أحد الخبراء ”نحن بحاجة إلى اتخاذ الاستعدادات لكارثة معقدة محتملة، مثل ثوران البركان الذي يحدث بعد زلزال هائل“.

في أبريل/ نيسان 2020، قامت مجموعة عمل تابعة لمجلس إدارة الكوارث المركزي بالحكومة اليابانية بتجميع تدابير ضد الرماد البركاني من ثوران محتمل لجبل فوجي الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترًا، والذي يمتد بين محافظتي ياماناشي وشيزوؤكا في وسط اليابان.

قالت مجموعة العمل إنه إذا كان اتجاه الرياح هو نفسه الذي حدث أثناء ثوران الجبل في عام 1707، فقد يسقط الرماد البركاني في منطقة العاصمة طوكيو، مما قد يؤدي إلى تعطيل حركة المرور على الطرق والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، ودعت المنظمات ذات الصلة إلى النظر في التدابير المضادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)