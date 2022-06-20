بيع زجاجة ويسكي من صنف” يامازاكي 55“ الياباني بـ 600 ألف دولار في مزاد بنيويورك

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طوكيو- (جيجي برس) - بيعت زجاجة يامازاكي 55 من نوع ويسكي الشعير من شركة سانتوري اليابانية مقابل 600 ألف دولار في مزاد في سوذبي في نيويورك.

يستخدم ويسكي يامازاكي 55 غير المخلوط الذي يبلغ عمره 55 عامًا أو أكثر في مصنع تقطير يامازاكي في شركة سانتوري في بلدة شيماموتو في محافظة أوساكا، غرب اليابان.

وتعد معامل التقطير في يامازاكي من المعامل النادرة في العالم، والتي يمكن أن تنتج مجموعة متنوعة من الويسكي من معمل التقطير ذاته، بفضل مختلف الأشكال والأحجام لأوعية التقطير.

في عام 2020، باعت الشركة 100 زجاجة فقط من يامازاكي 55 عن طريق اليانصيب كأقدم ويسكي للشركة بسعر 3.3 مليون ين شامل الضريبة لكل منها. وبفضل ندرتها، بيعت زجاجة من الويسكي فيما بعد مقابل 6.2 مليون دولار فب مزاد في هونغ كونغ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)