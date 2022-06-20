رئيس وزراء اليابان يتبادل وجها النظر مع بعض فناني المانغا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تفاعل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مع فناني المانغا بما في ذلك تيتسويا تشيبا، المعروف بمانغا أشيتا نو جو بجو وأعمال أخرى، وكينشي هيروكاني مؤلف سلسلة ”Kacho Shima Kosaku“.

تبادل رئيس الوزراء وجهات النظر حول ثقافة المانغا في محادثات على غرار المائدة المستديرة في مكتبة المانغا المعاصرة، الواقعة في حي تشيودا في طوكيو وتديرها جامعة ميجي.

وقال كيشيدا عن الشعبية الهائلة للمانغا اليابانية في الخارج: ”يقال إنه عند التفكير في مستقبل اليابان، فإن مصدر نمو البلاد هو القوة الناعمة، حيث تلعب المانغا دورًا محوريًا في هذا الصدد“.

قال كيشيدا إنه قرأ مؤخرًا ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“، وهو سلسلة مانغا لها شعبية طاغية من تأليف كويوهارو غوتوغي.

ردًا على تعليق أحد المشاركين على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من محبي المانغا، قال كيشيدا إنه يريد التحدث عن ثقافة المانغا مع الزعيم الفرنسي بمناسبة قمة مجموعة السبع التي ستعقد في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)