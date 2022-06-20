زلزال قوي يضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية

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طوكيو- (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان بعد ظهر اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقع الزلزال حوالي الساعة 3:08 مساءً (6:08 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بقياس أقل من 6 درجات، وهو ثالث أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل اليابانية، في محافظة إيشيكاوا الواقعة في شبه جزيرة نوتو، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. لم تحدث موجات تسونامي بسبب الزلزال.

وقالت الوكالة إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة وقع على عمق حوالي 13 كيلومترًا في منطقة نوتو في المحافظة، وهي جزء من منطقة هوكوريكو بوسط اليابان. سجلت 5 أدنى على المقياس الياباني في مدينة إيشيكاوا نوتو و 4 في مدينة واجيما في المحافظة.

ذكرت حكومة محافظة إيشيكاوا أن شخصا كسر رسغه بسبب الزلزال، وأصيب خمسة آخرون بجروح طفيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)