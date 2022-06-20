اليابان تؤسس مجلس وطني معني بإيجاد حلول للتحديات الحرجة التي تعصف بالبلاد

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طوكيو- (جيجي برس) - انطلق يوم الأحد مجلس مكلف بإيجاد حل للتحديات الحرجة التي تواجه اليابان، بما في ذلك القضايا المالية والضمان الاجتماعي.

حضر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وهو أيضًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ورؤساء خمسة أحزاب سياسية أخرى حدثًا أقيم في أحد فنادق طوكيو بمناسبة إنشاء المجلس، وإعادة تأسيس البنية التحتية للحكمة والعمل، التي يطلق عليها اسم ريوا رينتشو.

جاء إطلاق المجلس قبل بدء فترة الحملة الرسمية لانتخابات 10 يوليو/ تموز لمجلس الشيوخ الياباني.

وقال كيشيدا عن الضبط المالي ”مهما قلنا أننا فعلنا ما يكفي، لا يمكننا الحفاظ على الثقة ما لم يوافق عليها المجتمع الدولي والأسواق المالية“. ”نحن بحاجة إلى مواصلة رفع راية إعادة الإعمار المالي“.

قال كينتا إيزومي، رئيس أكبر الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض في اليابان، إن البلاد ”لا تتغير ولا يمكن أن تتغير“ ، وقد أدى ذلك إلى الركود الحالي للاقتصاد الياباني وتراجع عدد السكان. وقال ”سننشئ اقتصاداً يعطي وزناً لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة“، مشدداً على الحاجة إلى القيام بإصلاحات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)