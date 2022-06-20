5 سفن حربية روسية تبحر بالقرب من جزيرة أوكيناوا اليابانية

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طوكيو- (جيجي برس) - أبحرت خمس سفن تابعة للبحرية الروسية بعد ظهر يوم الأحد شمالًا بين الجزيرة الرئيسية بمحافظة أوكيناوا وجزيرة مياكوجيما، وهي جزء من محافظة أقصى جنوب اليابان، قبل أن تبحر باتجاه بحر الصين الشرقي، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

وبحسب الوزارة، لم تنتهك أي من السفن، التي تضم مدمرة وفرقاطات المياه الإقليمية اليابانية.

رصدت سفن من قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، بما في ذلك مدمرة، السفن الحربية الروسية الخمس وهي تبحر باتجاه بحر الصين الشرقي في حوالي الساعة 4 مساءً (7 صباحا بتوقيت غرينتش)، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

في وقت سابق من هذا الشهر، عملت السفن الخمس واثنتان من سفن البحرية الروسية الأخرى في المياه قبالة رأس إريمو في محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان ثم سافرت بالقرب من جزر إيزو، الواقعة في المحيط الهادئ والتي تنتمي إلى طوكيو، بعد الإبحار قبالة رأس إينوبو في محافظة تشيبا شرق طوكيو.

وتواصل قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية مراقبة أنشطة السفن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)