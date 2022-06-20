لليوم الثاني على التوالي زلزال قوي آخر يضرب محافظة إيشيكاوا اليابانية
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طوكيو- (جيجي برس) - وقع زلزال قوي في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان صباح اليوم الاثنين.
وقع الزلزال في حوالي الساعة 10:31 صباحًا (1:31 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وبلغت قوته 5 درجات أعلى، وهو رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل اليابانية، في محافظة إيشيكاوا، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وضرب زلزال بقوة 6 درجات أدنى المنطقة، وهو ثالث أعلى مستوى، ظهر الأحد فقط.
ووقع الزلزال الأخير الذي بلغت قوته 5 درجات على عمق حوالي 10 كيلومترات.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)