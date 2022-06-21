محكمة أوساكا ترفض دعوى للاعتراف بزواج المثليين

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أوساكا- (جيجي برس) - رفضت محكمة في غرب اليابان دعوى تعويض من قبل ثلاثة أزواج من نفس الجنس ضد الدولة يوم الاثنين.

جاء الحكم الصادر عن محكمة منطقة أوساكا بعد أن قضت محكمة منطقة سابورو في مارس/ آذار من العام الماضي بأن الوضع الحالي ينتهك المادة 14 من الدستور، التي تضمن المساواة القانونية، بينما رفضت دعوى التعويض هذه.

كما يتم رفع دعاوى قضائية مماثلة في محاكم محلية في طوكيو ومدينتي ناغويا وفوكوؤكا.

في الدعوى القضائية في أوساكا، طالب الأزواج، الذين يعيشون في محافظات آيتشي، كيوتو، وكاغاوا، بتعويض قدره مليون ين لكل شخص، بدعوى أن المادة 24 من الدستور، التي تضمن حرية الزواج، يجب أن تنطبق على الأزواج من نفس الجنس أيضًا.

جادل المدعون أيضًا بأن الوضع الذي لا يستطيع فيه الأزواج من نفس الجنس الزواج أو تلقي مزايا مثل الخصومات الضريبية للزوجين ، وكذلك الميراث والحقوق الأخرى، ينتهك المادة 14 من الدستور الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)