اليابان تمنح فرنسا البلوتونيوم المستخرج من الوقود المستهلك

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون إن وكالة الطاقة الذرية اليابانية ستمنح فرنسا البلوتونيوم المستخرج من الوقود النووي المستهلك من مفاعل فوغين المتطور.

ستبرم الوكالة عقدًا مع شركة نووية فرنسية هذا الشهر على أقرب تقدير، وفقًا للمسؤولين.

من المتوقع أن يقوم الجانب الفرنسي بإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من المفاعل، والذي هو في طور التوقف عن التشغيل، في محافظة فوكوي بوسط اليابان.

تبادلت الحكومتان اليابانية والفرنسية يوم الأربعاء الملاحظات حول نقل وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وإعادة النفايات المشعة عالية المستوى إلى اليابان.

اتفق الجانبان على البدء في إزالة 731 مجموعة وقود نووي مستنفد من مفاعل فوغين في أبريل/ نيسان 2023 واستكمال العمل بنهاية مارس/ آذار 2027.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)