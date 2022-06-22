الحكومة اليابانية تدعو المواطنين إلى عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

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طوكيو- (جيجي برس) - كثفت وزارة الصحة اليابانية دعوتها للناس لعدم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق من حيث المبدأ خلال فصل الصيف، حيث يزداد خطر الإصابة بضربة الحر.

قال وزير الصحة شيغيوكي غوتو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن ارتداء الكمامات كإجراء للوقاية من عدوى كورونا ”ليس ضروريًا حتى في الداخل إذا كان بإمكان الناس البقاء بعيدًا عن بعضهم البعض وعدم الانخراط في محادثة“. ارتداء وإزالة الكمامات حسب الحالة.

في مايو/ أيار، كشفت الحكومة عن وجهة نظرها بشأن ارتداء الكمامات وإزالتها، بما في ذلك المواقف التي يمكن خلعها فيها.

نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما زالوا يرتدون الكمامات في الهواء الطلق، قررت الوزارة إطلاق إعلان تلفزيوني للتعريف بالمشهد على نطاق واسع، بالإضافة إلى المنشورات التوعوية.

يقول المنشور إن ارتداء الكمامات في الهواء الطلق يزيد من خطر الإصابة بضربة الحر، ويطلب من الناس إزالتها أثناء التمرين، وخاصة عند الجري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)