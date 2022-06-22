محافظا هيروشيما وناغاساكي يحذران من حرب نووية في أوكرانيا

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فيينا- (جيجي برس) - أعرب محافظا هيروشيما وناغاساكي، المدينتين الوحيدتين اللتين تعرضتا للقصف النووي في العالم، يوم الثلاثاء عن شعورهما بالقلق مع تزايد مخاطر اندلاع حرب نووية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان محافظ هيروشيما كازومي ماتسوي ومحافظة ناغاساكي توميهيسا تاوي يتحدثان في المؤتمر الأول، في فيينا منذ اليوم، للأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية.

في خطابه، قال تاوي إن هناك خطرًا من استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى، حيث تهدد روسيا باستخدام قوتها النووية.

وشدد تاوي على أن المعاهدة هي ”المعاهدة الدولية الوحيدة التي تحظر بوضوح“ الأزمة الفورية ”التي يواجهها العالم الآن“.

وقال: ”في هذا الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر وقوع هيروشيما وناغاساكي أخرى، يجب أن نجتمع تحت شعار الهيباكوشا (الناجين من القصف الذري) المتمثل في جعل ناغاساكي آخر موقع للقصف الذري“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)