اعتقال رجل بعد احتجازه رهينة في أحد مقاهي الإنترنت في اليابان

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سايتاما - (جيجي برس) - ألقت الشرطة القبض على رجل في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بعد أن احتجزت امرأة كرهينة لساعات في مقهى إنترنت في كاواغوي بمحافظة سايتاما بالقرب من طوكيو.

وضعت الرهينة، وهي عاملة تبلغ من العمر 22 عاما في مقهى نادي كايكاتسو، تحت حماية الشرطة. لديها إصابات لكنها ليست في حالة تهدد حياتها.

بعد الساعة 10 مساءً بقليل يوم الثلاثاء (1 مساءً بتوقيت غرينتش)، أجرى موظف في مقهى مكالمة طوارئ قائلاً إن عاملة لم تعد بعد أن كانت في غرفة أحد العملاء.

ووفقًا لشرطة محافظة سايتاما، فإن الرجل الذي تم القبض عليه متلبسًا هو كوجي ناغاكوبو، 42 عامًا، وعنوانه ومهنته غير معروفين.

وقد اعترف بالتهم الموجهة إليه وقال للمحققين: ”لقد سئمت حياتي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)