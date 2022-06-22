محكمة يابانية ترفض إعادة المحاكمة في قضية قتل وقعت عام 1979

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كاغوشيما- (جيجي برس) - رفضت محكمة كاغوشيما الجزئية يوم الأربعاء إعادة محاكمة امرأة تبلغ من العمر 95 عامًا بشأن مقتل رجل عام 1979 في بلدة أوساكي بمحافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان.

رفض القاضي ماساتو ناكاتا، الذي ترأس الجلسة، التماسًا رابعًا من أياكو هاراغوشي، التي أنهت حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات على القضية في عام 1990.

كانت هاراغوشي قد ادعت باستمرار براءتها، لكن أدينت بشكل أساسي على أساس اعترافات أقاربها الذين اعتُبروا متآمرين.

فريق دفاعها سوف يستأنف ضد القرار.

تم قبول الالتماسات الثلاث السابقة لإعادة المحاكمة ثلاث مرات من قبل المحاكم المحلية والمحاكم العليا ولكن تم نقضها لاحقًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)