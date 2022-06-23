ارتفاع أسعار علف الماشية بشكل حاد في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - قال الاتحاد الوطني الياباني للجمعيات التعاونية الزراعية، إنه سيرفع أسعار الأعلاف المركبة للماشية في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول بمعدل قياسي بلغ 11400 ين للطن في المتوسط ​​من الربع السابق.

ارتفع متوسط ​​السعر للربع الرابع على التوالي، وكان الارتفاع أكبر بأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2021.

يعكس الارتفاع الحاد في الأسعار ارتفاع أسعار الذرة وحبوب الأعلاف الأخرى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

من المتوقع أن يظل ميزان العرض والطلب على الذرة، التي تمثل 50% من العلف المركب، ضيقًا على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره لاتحاد الوطني الياباني للجمعيات التعاونية الزراعية.

تأثرت أسعار مسحوق فول الصويا بارتفاع تكاليف النقل بعد التحول في الموردين، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)