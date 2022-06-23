عودة السياح الأجانب إلى اليابان بعد إعادة فتح الحدود

أخبار اليابان

ناريتا - (جيجي برس) - بدأ السياح الأجانب في الوصول إلى اليابان منذ أن أعادت البلاد فتح حدودها جزئيًا أمامهم في وقت سابق من هذا الشهر، بعد حوالي عامين من الإغلاق وسط جائحة كورونا.

وصل 10 سياح من هونغ كونغ يوم الأربعاء إلى مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا شرقي طوكيو. ومن المقرر أن يزوروا أماكن من بينها طوكيو ومحافظة هوكايدو في أقصى الشمال.

من بين السياح، أخبرت امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا جيجي برس عن سعادتها لزيارة اليابان لأول مرة منذ عامين ونصف. قالت إنها تريد شراء العديد من الملابس ومستحضرات التجميل خاصة مع انخفاض سعر صرف الين.

من المتوقع أن يساعد انخفاض الين في تعزيز إنفاق السياح من الخارج وبالتالي المساهمة في انتعاش الاستهلاك المحلي.

في 10 يونيو/ حزيران خففت اليابان من تدابير مراقبة الحدود الخاصة بفيروس كورونا لقبول الأجانب المشاركين في جولات سياحية مع منظمي الرحلات. يُطلب من السياح الامتثال لإرشادات الوقاية من العدوى في البلاد، بما في ذلك ارتداء الكمامات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)