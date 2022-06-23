اليابان تحيي ذكرى معركة أوكيناوا في الحرب العالمية الثانية

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أوكيناوا- (جيجي برس) - أقيمت مراسم تذكارية في محافظة أوكيناوا يوم الخميس حدادًا على حوالي 200 ألف شخص، من بينهم مدنيون، لقوا حتفهم في معركة برية شرسة في المحافظة التي تقع في أقصى جنوب اليابان قبل 77 عامًا، قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.

والتزم المشاركون في الحفل، الذي أقيم في حديقة تذكارية للسلام في مدينة إيتومان، آخر ساحة معركة في معركة أوكيناوا، دقيقة صمت ظهرًا.

ويعتبر 23 يونيو/حزيران اليوم الأخير للقتال المنظم للجيش الياباني. وتقيم المحافظة كل عام مراسم في حديقة السلام التذكارية في مدينة إيتومان في هذا التاريخ لإحياء ذكرى القتلى.

وكان من بين المشاركين رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو. تمت دعوة الضيوف من خارج المحافظة إلى الحفل السنوي بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا.

وفي إعلان السلام الذي ألقاه في الحفل، تعهد محافظ أوكيناوا ديني تاماكي ”ببذل جهود كاملة لجعل أوكيناوا مكانًا ينعم بالسلام والازدهار يشعر فيه جميع السكان بالسعادة“.

وقال أيضا إن حكومة المحافظة ”ستدعو بقوة لتوحيد وتقليص القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا، ومراجعة جذرية لاتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة وإلغاء خطة لبناء قاعدة عسكرية جديدة في هينوكو“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)