الإبلاغ عن اختفاء المزيد من المصابين بالخرف في اليابان عام 2021

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهرت بيانات الشرطة اليوم الخميس أن عدد مرضى الخرف الذين تم الإبلاغ عن فقدهم في اليابان العام الماضي ارتفع بمقدار 71 شخصًا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 17636.

يمثل الرقم العام التاسع على التوالي من الزيادة وقفز 1.8 مرة عن عام 2012، عندما بدأت الإحصاءات، وفقا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية.

تبذل الشرطة جهودًا للعثور على مرضى الخرف المفقودين بسرعة باستخدام أنظمة الإنذار بالكوارث الخاصة بالبلديات المحلية وغيرها من الوسائل.

تم تأكيد مكان وجود 16977 مصابًا بالخرف، بما في ذلك 10 أشخاص تم الإبلاغ عن فقدهم في عام 2020 أو قبل ذلك، في عام 2021.

تم تحديد مكان وجود 12540 منهم، أو أكثر من 70٪ خلال اليوم الذي تم فيه قبول التقارير حول اختفائهم من قبل الشرطة، بينما تم العثور على 450 شخصًا ميتين على الطريق أو في مكان آخر.