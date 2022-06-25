المحكمة العليا في اليابان تأمر تويتر بحذف منشورات متعلقة باعتقال رجل في الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -ألغت المحكمة العليا في اليابان يوم الجمعة حكمًا أصدرته محكمة أدنى برفض طلب رجل بأن تحذف شركة تويتر تغريدات تظهر تاريخ اعتقاله، وأمرت الشركة الأمريكية بإزالة التغريدات عبر الإنترنت.

قضت المحكمة العليا بأن استمرار وجود المنشورات يشكل انتهاكًا لخصوصية الرجل، وأبطلت حكمًا أصدرته محكمة طوكيو العليا وأكدت قرارًا صادرًا عن محكمة محلية.

وطالب الرجل في الدعوى بإزالة منشورات تويتر، بدعوى انتهاكها لحقوقه الشخصية. تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في عام 2012، ودفع غرامة لاحقة.

بعد الاعتقال، نقلت وسائل الإعلام اسمه. تم ترك منشورات تويتر التي تعرض مقالات إخبارية عن اعتقاله متاحة عبر وظيفة البحث على تويتر.

قال رئيس المحكمة العليا، كويتشي كوسانو، في جلسة المحكمة العليا الثانية يوم الجمعة، إن منشورات تويتر كانت على ما يبدو مقصودة لتكون ومضات أخبار ولا يُفترض أن يراها مستخدمو تويتر لفترة طويلة.

في عام 2017، وضعت المحكمة العليا معايير صارمة في دعوى قضائية مماثلة، ورفضت طلب رجل آخر لإزالة نتائج البحث الإخباري عن اعتقاله بتهمة بغاء الأطفال من محرك البحث التابع لشركة غوغل.

في ذلك الوقت، قررت المحكمة أنه لا يمكن السماح بحذف نتائج البحث إلا إذا كانت أهمية حماية الخصوصية تفوق بوضوح أهمية الكشف عن المعلومات.

كانت نقطة الخلاف في هذه الحالة هي ما إذا كان يجب تطبيق نفس المعايير على توبتر حتى لو لم يكن لديه نفس مستوى البنية التحتية للمعلومات مثل غوغل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)