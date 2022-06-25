المشرعون الروس يسعون لتحديد يوم النصر على اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قدم المشرعون الروس مشروع قانون لتحديد 3 سبتمبر/ أيلول ليكون اليوم الذي سيحتفل فيه بانتصار البلاد على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، حسبما علم يوم الجمعة.

تمت صياغة مشروع القانون، المقدم إلى مجلس النواب بالبرلمان الروسي، من قبل ثمانية نواب في مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم أعضاء من الحزب الحاكم للرئيس فلاديمير بوتين.

يزعم المشرعون أن هذه الخطوة هي إجراء مضاد ضد عقوبات اليابان على روسيا لغزو أوكرانيا.

وهم يجادلون بأنه عقب بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، شنت اليابان حملة عدائية غير مسبوقة أثناء تعاونها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

في عام 2010، قررت روسيا أن يكون الثاني من سبتمبر/ أيلول هو اليوم الذي يصادف نهاية الحرب، حيث وقعت اليابان على وثيقة الاستسلام في ذلك اليوم من عام 1945.





(النص الأصلي باللغو الإنكليزية، جيجي برس)