ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة في اليابان للمرة الأولى على الإطلاق في يونيو/ حزيران

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طوكيو- (جيجي برس) - ارتفعت درجات الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية في إيساكي بمحافظة غونما شمال غرب طوكيو، اليوم السبت، لتتجاوز 40 درجة لأول مرة على الإطلاق في اليابان في يونيو/ حزيران، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت. .

لوحظت درجة الحرارة القياسية في الساعة 2:56 مساءً (5:56 صباحًا بتوقيت غرينتش) حيث سجلت العديد من المواقع الأخرى في غونما والمحافظات المجاورة درجات حرارة أعلى من 35 درجة بسبب الطقس الجيد.

كان الرقم القياسي السابق لشهر يونيو/ حزيران هو 39.8 درجة في كوماغايا بمحافظة سايتاما، المتاخمة لغونما، في عام 2011.

أعلى درجة حرارة في البلاد لأي شهر كانت 41.1 درجة في كوماغايا في يوليو/ تموز 2018 وفي هاماماتسو في محافظة شيزوؤكا المركزية في أغسطس/ آب 2020.

وشهد وسط طوكيو يوم السبت ارتفاع درجة الحرارة إلى 35.4 درجة قبل الظهر لتتجاوز 35 درجة للمرة الأولى هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

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