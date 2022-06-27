انطلاق قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا

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ألمانيا- (جيجي برس) - بدأ قادة مجموعة الدول السبع الغنية، الأحد، قمة تستمر ثلاثة أيام في شلوس إلماو جنوب ألمانيا، لمناقشة مجموعة من التحديات التي تؤثر على العالم.

بدأت القمة بجلسة حول الاقتصاد العالمي قال فيها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إن دول مجموعة السبع بحاجة إلى العمل معًا بشكل أوثق لحماية الناس من ارتفاع الأسعار.

وقال كيشيدا ”الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من التحديات“. كما دعا إلى الاهتمام الوثيق بالتقلبات المفرطة في الأسواق المالية بما في ذلك أسعار الصرف الأجنبي.

وفي إشارة إلى الصراع في أوكرانيا، قال كيشيدا إنه لا ينبغي تخفيف العقوبات على روسيا ما لم يتم حل القضية الأساسية لغزوها.

قالت الحكومة البريطانية إن اليابان والولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى بريطانيا ستحظر استيراد الذهب الروسي كجزء من عقوبات إضافية على موسكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)