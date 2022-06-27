اليابان تحذر من شح إمدادات الطاقة في طوكيو اليوم الإثنين

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الأحد إن إمدادات الكهرباء في المنطقة التي تغطيها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة من المتوقع أن تكون ضيقة للغاية بعد ظهر يوم الإثنين.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن تنخفض نسبة احتياطي الكهرباء إلى 4.7٪ بين الساعة 4 مساءً الاثنين (7 صباحًا بتوقيت غرينتش) والساعة 4:30 مساءً وإلى 3.7٪ في الدقائق الثلاثين التالية، قالت الوزارة في أول تحذير لها من شح إمدادات الطاقة.

طلبت الوزارة من المنازل والشركات توفير الكهرباء قدر الإمكان ولكن دون إجهاد، بما في ذلك عن طريق إطفاء الأنوار غير الضرورية، بين الساعة 3 مساءً و 6 مساءً الاثنين مع الحرص على الحماية من الإصابة بضربة الحر.

هناك حاجة إلى نسبة احتياطي كهرباء لا تقل عن 3٪ لضمان إمداد طاقة مستقر.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في طوكيو إلى 35 درجة مئوية يوم الاثنين، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. قال مسؤول في صناعة الطاقة إن التوقعات الخاصة بوضع العرض والطلب على الكهرباء قد تتدهور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)